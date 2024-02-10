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Как нейтрализовать неприятный запах из кухонной мойки: лайфхак с лимоном

Цихоцкая Мария

Как нейтрализовать неприятный запах из кухонной мойки: лайфхак с лимоном

Неприятный запах из кухонной раковины может испортить настроение и атмосферу на кухне. Засор труб – одна из самых распространенных причин этой проблемы. Но не торопитесь тратить деньги на химические средства или вызвать сантехнику. Вы можете легко справиться с запахом с помощью лимона, практически в каждом доме.

Об этом пишет Телеграф.

Вот два простых метода:

  1. Лимонный сок:
  • Выжмите сок из половины лимона и вылейте его в сливное отверстие.
  • Оставьте на 20 минут.
  • Промойте раковину горячей водой.
  1. Раствор лимонной кислоты:
  • Растворите 2 чайные ложки лимонной кислоты в 1/2 стакана горячей воды.
  • Вылейте раствор в слив.
  • Оставьте на 15-20 минут.
  • Промойте раковину горячей водой.

Лимонная кислота обладает антибактериальными свойствами, помогающими нейтрализовать неприятные запахи.

Преимущества использования лимона:

  • Лимон это недорогой ингредиент, который можно легко найти в любом магазине.
  • Безопасность Лимонная кислота не вредит трубам, в отличие от некоторых химических средств.
  • Эффективность: Лимон отлично справляется с неприятными запахами и засорениями.

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