Как нейтрализовать неприятный запах из кухонной мойки: лайфхак с лимоном
Как нейтрализовать неприятный запах из кухонной мойки: лайфхак с лимоном
Неприятный запах из кухонной раковины может испортить настроение и атмосферу на кухне. Засор труб – одна из самых распространенных причин этой проблемы. Но не торопитесь тратить деньги на химические средства или вызвать сантехнику. Вы можете легко справиться с запахом с помощью лимона, практически в каждом доме.
Об этом пишет Телеграф.
Вот два простых метода:
- Лимонный сок:
- Выжмите сок из половины лимона и вылейте его в сливное отверстие.
- Оставьте на 20 минут.
- Промойте раковину горячей водой.
- Раствор лимонной кислоты:
- Растворите 2 чайные ложки лимонной кислоты в 1/2 стакана горячей воды.
- Вылейте раствор в слив.
- Оставьте на 15-20 минут.
- Промойте раковину горячей водой.
Лимонная кислота обладает антибактериальными свойствами, помогающими нейтрализовать неприятные запахи.
Преимущества использования лимона:
- Лимон – это недорогой ингредиент, который можно легко найти в любом магазине.
- Безопасность Лимонная кислота не вредит трубам, в отличие от некоторых химических средств.
- Эффективность: Лимон отлично справляется с неприятными запахами и засорениями.
Напомним, мы уже писали, как устранить неприятный запах из одежды.
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