Как нейтрализовать неприятный запах из обуви: действенный лайфхак

Холодное время года часто становится испытанием для обуви из-за интенсивного потоотделения ног. Как следствие, в зимней или весенней обуви может появиться неприятный запах. Избавиться от него помогут обычные пищевые продукты.

Для восстановления свежести обуви и устранения нежелательных ароматов идеально подойдут активированные угли или яблочный уксус. Об этом пишет Телеграф.

Активированный уголь

Возьмите несколько таблеток активированного угля и разделите его на небольшие порции. Разместите их внутри обуви и оставьте на ночь. Можно выложить порции непосредственно в обувь или поместить в маленькие мешочки. Такой способ поможет вывести неприятные запахи и восстановить свежесть обуви.

Яблочный уксус

Смешайте яблочный уксус с водой в соотношении 1:1 и смочите в растворе несколько кусков газеты или ткани так, чтобы они были влажными, но не мокрыми. Затем осторожно протрите внутреннюю часть обуви, избегая повреждения материала.

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Оставьте обработанную обувь на несколько часов или даже на всю ночь. Яблочный уксус не только удалит неприятные запахи, но и уничтожит вызывающие их бактерии.

Благодаря этим простым и доступным методам вы сможете быстро избавиться от неприятного запаха в зимней или весенней обуви, восстановив его свежесть и комфорт во время ношения.

Напомним, мы уже писали, как выбрать детскую обувь.

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