Как нейтрализовать неприятный запах ковра: действенный лайфхак

После праздников ковры часто приобретают неприятный запах. Это может быть вызвано разными причинами: едой, которую ели на них, животными, которые на них ходят, или просто пылью, которая накапливается в ворсе. Химчистка ковров – это эффективный способ избавиться от запаха, но он может быть дорогим и неудобным, особенно зимой.

Об этом пишет prostoway.

К счастью, есть несколько способов избавиться от неприятного запаха из ковра в домашних условиях. Один из самых простых и эффективных способов – использовать пищевую соду.

Сода как средство для удаления запаха

Сода обладает абсорбирующими свойствами, что означает, что она может поглощать запахи. Чтобы использовать соду для удаления запаха с ковра, выполните следующие действия.

Распределите соду по всей поверхности ковра. Оставьте соду на ковровом покрытии на несколько часов, а лучше на ночь. Пылесосите ковер, чтобы удалить соду.

Сода впитает в себя неприятный запах, а пылесос удалит ее из ковра.

Как быстро очистить ковер в домашних условиях: хозяйки поделились действенным лайфхаком

Дополнительный аромат

Для придания ковровому покрытию дополнительного аромата можно использовать мятный чай. Чтобы сделать это, выполните следующие действия.

Растворите 1/2 стакана соды в 1 стакане мятного чая. Распределите раствор по всей поверхности ковра. Оставьте раствор на ковровом покрытии на несколько часов, а лучше на ночь. Пылесосите ковер, чтобы удалить раствор.

Мятный чай придаст ковровому покрытию свежий и приятный аромат.

Эти простые способы помогут вам избавиться от неприятного запаха из ковра без химчистки.

Напомним, мы уже писали, как легко и качественно очистить ковер.

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