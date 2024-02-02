Как нейтрализовать неприятный запах в микроволновке: лайфхак

Кто мог бы подумать, что обычный апельсин может стать вашим верным союзником на кухне? Благодаря этому цитрусовому вы не только приготовите аппетитный домашний мармелад, но и легко очистите микроволновку, а также получите максимум пользы от самого фрукта. Кроме очищения микроволновка приобретет приятный аромат. Об этом пишет Telegraf.

Секрет кроется в микроволновке.

Очистка микроволновки: Сделайте несколько глубоких проколов в кожуре апельсина, поместите его в микроволновку на 30 секунд. Этот простой трюк нейтрализует неприятные запахи и облегчает удаление устаревшей грязи. Добавьте чуть-чуть апельсинового сока в стакан с водой и разогрейте на 1-2 минуты, чтобы усилить эффект.

Легкое выдавливание сока: Разогрейте апельсин в микроволновке в течение 15-20 секунд. Проколы в кожуре помогут сохранить цельность фрукта, а мякоть станет более податливой, позволяя легко получить максимум сока.

Легкая очистка: После разогрева апельсина кожура легко отходит, освобождая мякоть без лишних усилий.

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Помните:

Проколы в апельсине: Обязательно сделайте несколько глубоких проколов в кожуре, чтобы предотвратить взрыв фрукта в микроволновке.

Изменение вкуса: разогрев может немного изменить вкус апельсина, поэтому учитывайте это, если планируете использовать его в кулинарных целях.

Напомним, мы уже писали, как микроволновка может упростить работу на кухне.

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