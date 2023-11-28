Как нельзя готовить на антипригарной сковороде: действенные советы

Антипригарная сковорода достаточно удобна для приготовления разношерстных блюд. Ее удобство заключается в том, что она предотвращает прилипание пищи к поверхности.

Однако эта универсальная посуда имеет свои ограничения. В частности, некоторые блюда на нем готовить нельзя. Если вы будете соблюдать эти правила, ваши антипригарные сковородки прослужат вам долго и будут работать так же хорошо, как и в день покупки.

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К примеру, антипригарные сковородки не выносят высокие температуры. Максимальная температура для антипригарных сковородок обычно составляет 200-220 градусов по Цельсию. Если вы будете использовать сковороду при более высоких температурах, покрытие может повредиться.

Никогда не оставляйте сковороду с антипригарным пустым покрытием на огне. Это также может повредить покрытие.

Есть ряд продуктов, которые не следует готовить на антипригарных сковородках:

Кислые ингредиенты могут расщепить покрытие сковородки – цитрусовые, помидоры, уксус, томатная паста.

Мясо, которое нужно готовить при высокой температуре, например стейки, шницели и т.д. Для приготовления такого мяса лучше использовать сковороду с толстым днищем, которая может выдерживать высокие температуры.

Соусы, которые могут карамелизоваться и прилипать к сковороде.

Существуют также определенные запреты на уход за антипригарными сковородками. В частности, после каждого использования следует мыть сковороду теплой водой с мягкой губкой и моющим средством, предназначенным для посуды с антипригарным покрытием.

Не используйте абразивные моющие средства или металлические скребки, которые могут повредить покрытие.

Также не мойте сковороду в посудомоечной машине.

Напомним, мы уже писали о пяти действенных способах, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

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