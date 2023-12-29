Українська
Общество

Как нельзя резать хлеб, чтобы не навлечь беды

Дутик Катерина

Почему нельзя резать хлеб сразу с обоих концов – как правильно резать хлеб

Хлеб для украинцев не только материальная вещь, но и оберег и святыня. Его целуют, скрепляют договор, потому и неудивительно, что вокруг него образовалось немало примет и традиций.

Люди называют хлеб "святым", "божьим даром", "отцом", "кормильцем", "головой", "распорядителем". Без хлеба в Украине не обходится ни одна трапеза.

Читайте также: Почему нельзя смотреть в зеркало вечером

Согласно народным приметам, нельзя резать хлеб так:

1. Резать хлеб сразу с обоих концов. Это может привести к финансовым проблемам, убыткам или даже смерти.

2. Резать хлеб верх ногами. Это может привести к разладу в семье или даже к разводу.

3. Рвать хлеб руками. Это считается непочтительным отношением к хлебу, который является символом достатка и благополучия.

4. Резать хлеб на столе, не покрытом скатертью. Это также считается неуважительным отношением к хлебу.

5. Резать хлеб ножом, которым раньше резали что-нибудь другое. Это может привести к тому, что хлеб будет безвкусным или даже ядовитым.

Вот несколько советов по поводу того, как правильно резать хлеб:

  • Режьте хлеб с одного конца за раз. Это поможет предотвратить, чтобы он развалился.
  • Режьте хлеб острым ножом. Это поможет вам сделать ровные и гладкие резы.
  • Режьте хлеб на небольшие куски. Это поможет вам избежать того, чтобы он стал черствым.
  • Режьте хлеб на столе, покрытом скатертью. Это покажет, что вы чтите хлеб.
  • Используйте отдельный нож для хлеба. Это поможет вам избежать того, чтобы хлеб испортился от других продуктов.

Раньше мы писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Общество