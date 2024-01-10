Как носить худи в этом сезоне: стильные образы на осень-2024

В холодное время года важно чувствовать себя комфортно, не жертвуя при этом стилем. Если вы еще не приобрели теплое тощие, сейчас самое время об этом подумать. Об этом пишет РБК.

Худые + джинсовая макси-юбка + ботфорты + сумка-кроссбоди

Вместо привычного сочетания тощие со спортивными брюками, попробуйте более оригинальный образ: наденьте тощие с капюшоном, длинную джинсовую юбку и ботфорты. Дополните лук сумкой-кроссбоди для современного и стильного вида.

Стильные луга с худыми. Источник: Instagram Стильные луга с худыми. Источник: Instagram

Худые + объемная юбка + туфли на шпильке

Худые может стать основой изысканного образа! Для яркого акцента выберите тощие насыщенного цвета, например желтого, и соедините его с пышной юбкой. Завершите лук миниатюрной сумочкой и элегантными туфлями на высокой шпильке с острым носком.

Стильные луга с худыми. Источник: Instagram Стильные луга с худыми. Источник: Instagram

Серые худые + плиссированная мини-юбка + лоферы + носки

Еще один стильный вариант с короткой юбкой: комбинируйте серые тощие с капюшоном, плиссированную мини-юбку, белые носки и классические лоферы. Маленькая сумочка придаст элегантности, а в холодные дни накиньте пальто для тепла.

Стильные луга с худыми. Источник: Instagram Стильные луга с худыми. Источник: Instagram

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Худые + кожаный жилет + юбка меди + мокасины

Для поклонников total black: попробуйте соединить худые с юбкой средней длины и мокасинами. Добавьте oversize кожаный жилет с интересными застежками для создания стильного образа.

Стильные луга с худыми. Источник: Instagram Стильные луга с худыми. Источник: Instagram

Яркие худые + кожаный тренч + широкие джинсы + туфли.

Для модного многослойного осеннего лука-2024 выбирайте широкие джинсы, теплые тощи яркого оттенка и кожаный тренч. Завершите стильный образ туфлями с острым носком и клатчем, чтобы привлечь внимание.

Стильные луга с худыми. Источник: Instagram Стильные луга с худыми. Источник: Instagram

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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