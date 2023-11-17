Как носить ультрамодные угги-сабо: стилисты показали 5 эффектных идей

В этом сезоне модны угги-сабо, напоминающие уютные тапочки. Эта обувь удается сочетать не только со спортивными костюмами, как и раньше, но и носить их с джинсами, жакетами, юбками и кардиганами.

Об этом пишет Радиотрек.

Этот вариант обуви отлично подходит для зимы, особенно если снега нет или вы перемещаетесь на автомобиле.

Эффектно комбинируйте Ugg Tazz с теплыми свитерами и пуховиками или надевайте их с длинными юбками и пальтами.

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А чтобы увидеть, как это удается модным леди, посмотрите на их стильные образы на фотографиях:

Напомним, мы уже писали, как определить, подходит ли вам цвет.

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