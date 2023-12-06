Как нужно возвращать посуду, чтобы не навлечь бедность

Пустая посуда рассматривалась нашими предками как символ недостатка и бедности. Он олицетворяет в себе не только бытовой предмет, но и особый контейнер, сохраняющий энергию того, что в нем было. Наши предки верили, что пустая посуда теряет свою силу и может привлекать отрицательную энергию, такую как бедность, голод, болезни, нищета и несчастье.

Об этом сообщает Ukr.Media.

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Итак, если кто подарил вам посуду с едой или подарком, возвращая ее пустой, вы, по приметам, передаете ему не только пустой сосуд контейнер, но негатив. Заполнив посуду чем-то, вы выражаете благодарность и уважение, что способствует обмену позитивной энергией и поддерживает дружбу и сотрудничество.

Чем наполнить посуду

Это может быть вкусная или полезная еда, целебные травы, символы удачи и богатства или романтические подарки, выражающие вашу любовь и привязанность.

Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.

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