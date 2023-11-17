Как обеспечить себе финансовое состояние: Почему по поверьям веник следует ставить метлой вверх

Почему веник надо ставить метлой вверх

Древние наши предки верили в силу примет и предрассудков, связанных со строительством и бытом. Мы рассмотрим самые популярные из них.

Об этом пишет сайт Meta. В старину вероятности примет и предрассудков полностью доминировали над жизнью, а их наследие отражает веру и убеждения наших предков.

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Выбор места для строительства: Важно начинать строительство на том месте, которое выберет для отдыха скот или где расположен муравейник. Это верили, что должно привести к благополучию в хозяйстве. Бумажная Купюра Под Первый Кирпич: Заделка бумажной купюры под первый кирпич нового дома обещала стабильность и достаток для будущих владельцев. Отверстие в Углу Крыши: Было распространенной верой, что маленькое отверстие в углу крыши выведет все ссоры и несчастья, обеспечивая гармонию дома. Магия Порога: Порог считался священным и мистическим местом в доме. Символ границы и защиты от злых духов. Люди верят, что стоять на пороге опасно, а из-за него нельзя здороваться, передавать вещи, поскольку это может привести к неудачам. Амулеты на двери: Для защиты от духов на дверях делали крест, вешали подкову, вышивали полотенце и ставили перекрещенный пучок засушенных трав. Окна и Выходы для Душ: Окна считались местом, по которому душа может выбраться после смерти. Подоконники ставили с водой и свечами для помощи духу усопшего в течение сорока дней. Запрет через Окно Верили, что после 40 дней души мертвых могут остаться у окон. Запрещено было плевать или выбрасывать что-нибудь через окно, чтобы не привлекать беду. Выносить Мусор и Заметать Пол вечером: Запрещено было выносить мусор или заметать пол вечером, поскольку это приводило к бедности. Метлы как Символ Изобилия: Митлу ставили вверх, чтобы в доме всегда было изобилие. Верили, что несколько метел принесет больше богатства.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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