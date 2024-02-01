Как обеззаразить почву для посадки рассады и зачем это делать

Сразу после Нового года многие из нас начинают готовиться к новому дачному сезону. Одним из важных этапов подготовки есть обеззараживание земли для рассады.

Земля, которую мы покупаем в магазинах или заготавливаем самостоятельно, может содержать патогенные бактерии, грибы и вредители. Они могут повредить вашим растениям, вызвав заболевание или заражение вредителями. Об этом пишет theLime.

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Поэтому перед тем, как сеять семена, землю необходимо обеззаразить.

Какие способы обеззараживания земли для рассады существуют?

Есть несколько способов обеззараживания земли для рассады:

Прокаливание

Наиболее эффективный способ обеззараживания земли – прокаливание ее в духовке при температуре 200°С в течение 20-30 минут. При этом гибнут все патогенные бактерии, грибы и вредители.

Однако при прокаливании погибают и полезные микроорганизмы, которые необходимы для роста растений. Поэтому после прокаливания землю желательно пролить раствором одного из фунгицидных биопрепаратов.

Пропаривание

Пропаривание земли – менее эффективный способ, чем прокаливание, но он позволяет сохранить часть полезных микроорганизмов.

Пропаривать землю можно в духовке, на водяной бане или в микроволновке.

Протравливание фунгицидами и инсектицидами

Протравливание земли специальными фунгицидными и инсектицидными средствами также является эффективным способом обеззараживания.

Для протравливания можно использовать как химические, так и биологические препараты.

Промораживание

Промораживание земли – самый простой способ обеззараживания, но он имеет не очень высокую эффективность.

Для того чтобы обеззаразить землю с помощью замораживания, ее необходимо не менее месяца держать при температуре ниже +18°С.

Какой способ обеззараживания выбрать?

Выбор способа обеззараживания земли зависит от ваших предпочтений и от того, насколько вы хотите быть уверены в том, что земля не содержит патогенных организмов.

Если вы хотите получить максимальный эффект, то лучше всего использовать прокаливание. Однако при этом нужно быть готовым к тому, что часть полезных микроорганизмов будет уничтожена.

Если вы хотите сохранить полезные микроорганизмы, можно использовать пропаривание или протравливание фунгицидными и инсектицидными средствами.

А если вы хотите просто быстро и просто обеззаразить землю, то можно использовать промораживание.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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