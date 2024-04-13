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Как обработать крыжовник от вредителей и болезней, чтобы получить богатый урожай ягод

Игорь Романько

Как защитить кусты крыжовника от вредителей и болезней

Крыжовник – один из первых кустов, который просыпается весной. Поэтому не упустите момент, чтобы позаботиться о нем. Эти простые методы помогут вам вырастить здоровый и обильный урожай крыжовника без вреда для окружающей среды.

Регулярно осматривайте кусты, чтобы вовремя обнаружить вредителей и болезни. При необходимости повторяйте обработку настоями. Советами поделились на сайте УНИАН.

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Обрезка:

  • Обрезать крыжовник нужно так же, как смородину или малину.
  • Делайте это до распускания почек.
  • Удалите:
    • повреждены морозом и вредителями побеги;
    • побеги, загущающие куст;
    • прикорневую поросль.
  • На молодых кустах оставьте по 5 почек на побеге.
  • На 2-3-летних кустах оставьте 4-5 сильнейших веток, остальные срежьте.
  • На старых кустах оставьте 10-12 побегов всех возрастов.

Питание:

  • Лучше всего подкармливать крыжовник весной органикой:
    • древесной золой;
    • настоем картофельной шелухи (1 л шелухи на 2 л кипятка, настоять 2 часа).

Обработка:

  • Для защиты крыжовника от вредителей и болезней можно использовать натуральные средства:

1. Настой пепла:

  • Помогает против мучнистой росы и огневки.
  • 400 г пепла залить ведром воды, настоять 2 суток.
  • Добавить 50 г хозяйственного мыла, опрыскать кусты.

2. Настой сухой горчицы:

  • Защищает от пилильщика, стакана, огневки и других вредителей.
  • 200 г горчицы залить 10 л воды, настоять 2 дня.
  • Разбавить водой (1:5), добавить 50 г мыла на 10 л.

3. Настой луковой шелухи:

  • Эффективное средство против тли.
  • 200 г шелухи залить ведром воды, настоять 12 часов.
  • Процедить, опрыскать растения вечером.

Напомним, садоводы посоветовали, как нужно ухаживать за малиной, чтобы она лучше плодила и не болела.

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