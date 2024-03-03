Как обработать яблони от вредителей и болезней после зимы
Яблоня – одно из самых популярных плодовых деревьев в Украине. Чтобы получить качественный и обильный урожай, важно правильно ухаживать за деревом.
Следуя этим советам с сайта dim.novyny, вы сможете оградить свою яблоню от вредителей и болезней и получить обильный урожай вкусных яблок.
Как так когда нужно обрезать деревья весной
Одним из важнейших этапов ухода является обработка яблони от вредителей и болезней ранней весной.
Когда возделывать яблоню?
- Первая обработка производится до распускания почек (обычно в первой декаде марта).
- Вторая обработка – при распускании почек (конец марта – начало апреля).
- Третья обработка – перед цветением.
- Четвертая обработка – во время цветения.
Чем возделывать яблоню?
До распускания почек:
- Медный купорос или раствор "Нитрафена".
- Бордосская жидкость 3%, медный или железный купорос 3% (для предотвращения парши).
- Суспензия коллоидной серы (от клещей).
- Раствор "Хлорофоса" (от гусеницы и долгоносиков).
При распускании почек:
- Бордосская жидкость (если прошло две недели от предварительного опрыскивания).
- Раствор древесной золы (100-200 г на ведро воды) – против вредителей и болезней.
Перед цветением:
- Раствор древесной золы.
- Профессиональные препараты (например, "Фуфанон-Нова", "Биотлин").
Во время цветения:
- Колибрис (3 мл на 5-8 л воды) – инсектицид, который наименее токсичен для пчел.
- Страж (3 мл на 5-8 л воды) – фунгицид для профилактики парши, мучнистой росы и других болезней.
Важно!
- Перед обработкой яблони внимательно прочтите инструкцию к препарату.
- Обработку производят утром или вечером, когда нет солнца.
- Используйте средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, очки).
- Не возделывайте яблоню во время дождя.
Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.
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