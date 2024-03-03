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Как обработать яблони от вредителей и болезней после зимы

Игорь Романько

Как правильно обрабатывать деревья яблони от вредителей

Яблоня – одно из самых популярных плодовых деревьев в Украине. Чтобы получить качественный и обильный урожай, важно правильно ухаживать за деревом.

Следуя этим советам с сайта dim.novyny, вы сможете оградить свою яблоню от вредителей и болезней и получить обильный урожай вкусных яблок.

Как так когда нужно обрезать деревья весной

Одним из важнейших этапов ухода является обработка яблони от вредителей и болезней ранней весной.

Когда возделывать яблоню?

  • Первая обработка производится до распускания почек (обычно в первой декаде марта).
  • Вторая обработка – при распускании почек (конец марта – начало апреля).
  • Третья обработка – перед цветением.
  • Четвертая обработка – во время цветения.

Чем возделывать яблоню?

До распускания почек:

  • Медный купорос или раствор "Нитрафена".
  • Бордосская жидкость 3%, медный или железный купорос 3% (для предотвращения парши).
  • Суспензия коллоидной серы (от клещей).
  • Раствор "Хлорофоса" (от гусеницы и долгоносиков).

При распускании почек:

  • Бордосская жидкость (если прошло две недели от предварительного опрыскивания).
  • Раствор древесной золы (100-200 г на ведро воды) – против вредителей и болезней.

Перед цветением:

  • Раствор древесной золы.
  • Профессиональные препараты (например, "Фуфанон-Нова", "Биотлин").

Во время цветения:

  • Колибрис (3 мл на 5-8 л воды) – инсектицид, который наименее токсичен для пчел.
  • Страж (3 мл на 5-8 л воды) – фунгицид для профилактики парши, мучнистой росы и других болезней.

Важно!

  • Перед обработкой яблони внимательно прочтите инструкцию к препарату.
  • Обработку производят утром или вечером, когда нет солнца.
  • Используйте средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, очки).
  • Не возделывайте яблоню во время дождя.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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