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Как обрезать абрикос после зимы, чтобы получить богатый урожай

Игорь Романько

Как обрезать абрикосовые деревья в начале весны

Хотите, чтобы ваш абрикос радовал вас щедрыми плодами? Тогда важно правильно его обрезать! Обрезка плодовых деревьев – немаловажная часть при выращивании нового урожая.

Следуя этим советам с сайта noviydoctor, вы сможете правильно обрезать абрикос и получить обильный урожай вкусных плодов.

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Почему обрезка так важна?

  • Сохраняет энергию растения.
  • Направляет рост на новые почки и плодоножки.
  • Повышает цветение и плодоношение.
  • Создает открытую крону для лучшего проникновения света и воздуха.

Когда обрезать абрикос?

Лучшее время для обрезки – ранняя весна, до начала цветения (с марта по апрель).

Как правильно обрезать абрикос?

  1. Удалите все мертвые, сухие и поврежденные ветки.
  2. Выберите одну сильную вертикальную ветвь в качестве центрального лидера.
  3. Обрежьте конкурирующие ветви, особенно растущие вертикально вверх.
  4. Сформируйте открытую крону:
    • Удаляйте ветви, растущие в середине кроны или вниз.
    • Удаляйте ветки, конкурирующие за пространство и свет.
  5. Обрежьте ветки с пузырьками почек до здорового сруба.
  6. Не обрезайте ветки, которые могут поразиться весенними морозами.

Важно!

  • Различные сорта абрикосов могут иметь разные потребности в обрезке.
  • Всегда соблюдайте общие принципы обрезки и учитывайте особенности вашего дерева.

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