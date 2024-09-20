Как обрезать сливу, чтобы был хороший урожай в следующем году

Осенняя обрезка сливы может существенно увеличить ее урожайность, но только при правильном выполнении.

Осенний период – идеальное время для санитарной обрезки фруктовых деревьев. Уделив внимание саду сейчас, вы получите щедрое вознаграждение в виде обильного урожая весной. Особенно слива требует омоложения и удаления лишних побегов. Садоводы начинают обрезать ее с четвертого года жизни – этот этап является определяющим для будущей продуктивности дерева.

УНИАН предлагает советы по правильной обрезке сливы без ущерба для сада.

Оптимальное время для осенней обрезки сливы. Обрезку плодовых деревьев проводят после полного опадания листьев, обычно с середины сентября до конца октября. Важно выполнять работу в сухую погоду и завершить ее до наступления холодов, чтобы раны успели зажить до заморозков.

Техника обрезки сливы осенью для повышения урожайности Для работы вам понадобятся острые секаторы и садовый нож.

Прежде чем приступить к обрезке, важно определить плодоносящие ветви сливы. Их случайное удаление может снизить урожайность. На плодоносящих ветвях почки расположены группами по 3 штуки, тогда как на ростовых – поодиночке.

Главная цель осенней обрезки сливы – перенести урожай из слишком длинных молодых веток на боковые и обеспечить доступ солнечного света к кроне. Избегайте раздвоения на дереве, обрезая ветки, растущие внутрь.

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Соблюдайте следующие правила при обрезке молодой сливы:

Формируйте дерево в виде конуса – широкое внизу и узкое вверху.

Молодые однолетние ветки обрезайте до первого плодоносного бокового отростка для лучшего осветления кроны.

Первоначально удаляйте ветки, направленные к стволу.

Убирайте нижние ветки, растущие под острым углом к стволу, поскольку они считаются аварийными.

Обеспечьте расстояние не менее 5 см между основными ветвями, удаляя молодые отростки, растущие слишком близко.

Регулярно обновляйте ветки в верхней половине дерева, оставляя более молодые части при раздвоении.

На верхушке можно удалить центральный ствол до первого плодоносного отростка, а верхние ветки значительно укоротить.

Оставляйте небольшой пень (около 5 мм) на месте удаленных веток и обрабатывайте все раны садовым варом.

Обязательно удалите больные, сухие и отмершие сливы. После обрезки уберите с участка все срезанные ветки и опавшие листья, чтобы предотвратить зимовку вредителей.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники.

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