Как очистить аэрогриль за 15 минут: действенный лайфхак от хозяек

Аэрогрили все чаще появляются на кухнях благодаря своей способности готовить блюда с минимальным количеством растительного масла, что полезно не только для здоровья, но и для кошелька. Однако даже при таком способе приготовления чаша прибора неизбежно загрязняется в процессе эксплуатации.

Некоторые модели аэрогрилей имеют конструктивные особенности, из-за которых их сложно тщательно вымыть. Мы поделимся хитрым способом, который поможет легко очистить труднодоступные места аэрогриля без использования щеток и других приспособлений. Об этом пишет Телеграф.

Способ легкой очистки аэрогриля:

Для мытья чаши прибора рекомендуют воспользоваться таблетками для посудомоечных машин, которые можно использовать для различных домашних дел.

Просто положите одну или несколько таблеток в чашу аэрогриля и залейте их горячей водой. Дайте средству подействовать около 15 минут. После этого слейте воду – вы увидите, как легко отходит грязь даже из труднодоступных мест.

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Для надежности протрите поверхность губкой с моющим средством, затем тщательно сполосните чашу проточной водой.

Наружный корпус прибора протрите влажной тряпкой. Перед очисткой обязательно отсоедините аэрогриль от электросети.

Никогда не используйте для мытья аэрогриля проволочные мочалки и абразивные средства, чтобы не повредить прибор.

Напомним, мы уже писали,как поддерживать чистоту в кухне.

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