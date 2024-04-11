Как очистить до блеска ваши столовые приборы из нержавейки: помогут бюджетные средства

На каждой кухне обычно находятся столовые приборы из нержавеющей стали. Время от времени, чтобы они хорошо служили и имели привлекательный вид, их нужно старательно отмывать.

Для того чтобы приборы из нержавейки были чистыми, не обязательно тратиться на специализированные средства, пишет Telegraf. Можно просто использовать доступные продукты, которые найдутся в любом доме.

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Как очистить столовые приборы своими руками

Моющий раствор из соды и соли

Возьмите один литр воды комнатной температуры и растворите в ней по одной столовой ложке поваренной соли и пищевой соды. Тщательно перемешайте до полного растворения. В большую кастрюлю положите кусок фольги, залейте подготовленный раствор и поместите туда столовые приборы. Поставьте на огонь, дождитесь закипания и варите на слабом огне в течение 15-20 минут. После этого выключите плиту и дайте раствору остыть до комнатной температуры. Выньте приборы и ополосните их под проточной водой.

Зубная паста и щетка

Заполните миску теплой водой и окуните в нее столовые приборы. Возьмите зубную щетку, нанесите на нее зубную пасту и тщательно потрите каждый предмет. После очистки промойте приборы под струей воды, чтобы смыть остатки пасты.

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Использование сырого картофеля

Разрежьте сырой картофель пополам и используйте его для натирания столовых приборов. После этого промойте их под проточной водой. Также можно сделать отвар из вымытой кожуры картофеля и погрузить в него столовые приборы на 25-30 минут, а затем ополоснуть водой.

Сок лимона и шерстяная ткань

Обработайте столовые приборы свежевыжатым соком лимона, а затем протрите их кусочком шерстяной ткани. Такая очистка придаст вашим приборам дополнительный блеск.

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