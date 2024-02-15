Как очистить двор после зимы: поможет один фрукт

С приходом весны и потеплением начинается сезон времяпрепровождения на террасе и в саду. Но для этого обязательно нужно правильно подготовить садик к весне. Одной из важнейших и одновременно сложных задач является очистка придомовой территории, где за зиму накопилось очень много грязи.

Об этом пишет Телеграф.

Помыть плитку у дома можно с помощью покупной химии. Если вы предпочитаете использовать натуральные средства, в очистке террасы поможет лимон.

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Как и чем почистить дорожки после зимы

Все, что вам нужно обычно есть у вас на кухне. Самое простое средство – смесь воды и лимонного сока. Соедините два ингредиента в пропорции 2:1, где две части кислого сока и одна часть воды. Вылейте смесь в пульверизатор и обильно распылите на дорожки. Подождите несколько минут и тщательно промойте водой. Лимонная кислота отлично растворит осадки и удалит пятна с покрытия. Более сложные загрязнения можно обработать уксусом. Весной ваш двор будет сиять чистотой.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

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