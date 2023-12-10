Как очистить экран телевизора от пятен, чтобы не оставить царапин: простые советы

Несмотря на то, что телевидение уступает место компьютерам и смартфонам, многие все еще используют телевизор, чтобы следить за любимыми программами. Для того чтобы телевизор работал дольше и изображение было качественным, нужно регулярно протирать его экран от пыли и грязи.

Специалисты из Santeplusmag сообщили, как протирать экран правильно, чтобы не поцарапать его и не повредить поверхность.

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Для протирки экрана необходима салфетка из микрофибры. Это самый простой и безопасный способ. Влажная салфетка из микрофибры не содержит абразивных веществ и не повредит поверхность экрана.

Выключите телевизор. Протрите экран влажной салфеткой из микрофибры, двигаясь круговыми движениями. Высушите экран сухой салфеткой из микрофибры.

Если экран залапанный, поможет раствор белого уксуса и воды. Этот способ подходит для более загрязненных экранов. Белый уксус обладает дезинфицирующими свойствами и помогает удалить даже самые стойкие пятна.

Смешайте равные части белого уксуса и воды. Смочите салфетку в растворе и протрите экран круговыми движениями. Высушите экран сухой салфеткой из микрофибры.

Деминерализованная вода – этот способ подходит для очень загрязненных экранов. Такая вода не содержит солей, которые могут бросить разводы на экране.

Налейте воду в пульверизатор. Распылите воду на салфетку из микрофибры. Протрите экран круговыми движениями.

Специалисты добавляют, что нужно перед протиркой экрана любого устройства всегда выключать его из розетки. Также используйте легкие движения и избегайте нажатия на экран.

Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность экрана. Также избегайте использования губок с абразивной текстурой или бумажных полотенец. Эти предметы могут повредить поверхность.

Следуя этим советам, вы можете поддерживать экран телека в чистоте и сохранить его в неплохом состоянии.

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