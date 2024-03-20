Как очистить ковер от пятен: лайфхак с квашеной капустой

Поддерживать чистоту ковра – дело непростое. Он очень быстро подвергается загрязнению, однако очистить его не так уж легко. Пылесос помогает избавиться от пыли, но для удаления пятен нужно применять другие средства. Если нет возможности воспользоваться услугами профессиональной химчистки ковров, придется обратиться в домашние средства. Однако, как и в случае с устранением вмятин на ковре, они могут оказаться не менее эффективными. Об этом пишет Гениальное.

Одним из действенных способов очищения ковра является использование квашеной капусты.

Чем отчистить ковер

Для удаления стойких загрязнений из ковра попробуйте поваренную соль. Просто вотрите ее в пятна и оставьте на 10-20 минут. После этого времени вы сможете пропылесосить ковер, и соль должна удалить большую часть грязи из волокон. Вместо соли можно использовать соду. Она не только очистит ковер, но и поможет избавиться от неприятного запаха пыли. Такой способ чистки ковра является безопасным и экологичным.

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Также можно воспользоваться лайфхаком с применением квашеной капусты, советует Genialne. Важно использовать именно квашеную, а не кислую капусту.

Сначала увлажните ковер и дайте влаге немного впитаться. Отожмите лишний сок из капусты и натрите ею ковер. Оставьте средство на 20 минут, затем удалите капусту с помощью щетки. Кислота, содержащаяся в капустном соке, растворит грязь и удалит пятна, и ковер снова будет выглядеть чистоплотным и чистоплотным.

Напомним, мы уже писали, как очистить ковер.

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