Как очистить крашеные стены от пятен: советы хозяйкам

Иногда случаются ситуации, когда на стенах появляются пятна или другие потертости. Поэтому важно знать, как легко избавиться от них. Особенно когда речь идет о крашеных стенах.

О лайфхаках по очистке крашеных стен рассказало издание Martha stewart. Прежде всего, частота чистки стен зависит от конкретной комнаты. Кухни нуждаются в тщательной уборке еженедельно, в то время как для комнат, где редко кто-то бывает, уход может быть менее регулярным.

Кроме этого, на частоту мытья стен может влиять их цвет, а именно белые поверхности нуждаются в более частой очистке. Важно проверять стены не только на наличие видимых пятен, но и отпечатков рук или мелких царапин.

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Как ухаживать за стенами, окрашенными матовой краской:

Стены, окрашенные матовой краской, требуют особого внимания. Такая краска чувствительна к абразивным чистящим средствам. Рекомендуется использовать сухую тряпку для пыли. При удалении пятен применяйте влажную ткань и осторожно промокайте проблемные участки. Для окрашенных матовой краской стен избегайте сильного трения и очень влажных тряпок.

Как ухаживать за стенами, окрашенными глянцевой краской:

Стены, покрытые глянцевой краской, можно чистить обезжиривающими средствами, такими как жидкость для мытья посуды. При удалении грязи используйте влажную ткань с водой комнатной температуры и небольшим количеством мягкого моющего средства. После этого протрите все сухой тряпкой.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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