Как очистить матовые кухонные шкафчики: простой лайфхак от хозяек

Регулярная уборка кухни – это не только залог эстетики, но и залог здоровья всей семьи. Грязь, пыль, жир и другие загрязнения на кухонной мебели и технике могут стать благоприятной средой для развития бактерий и плесени, которые могут вызвать различные заболевания, аллергию и другие проблемы со здоровьем.

Поэтому важно не только регулярно мыть посуду и пол, но чистить кухонные шкафы. В общем, рекомендуется делать это один раз в месяц, но если вы заметили сильные загрязнения, жир или пятна, лучше сразу их удалить. Об этом пишет woman and home.

Как почистить кухонные шкафы: пошаговая инструкция

Этот метод подходит для чистки как обычных глянцевых, так и матовых кухонных шкафов. Очистка матовых поверхностей требует больше внимания, но и здесь можно обойтись без дорогих средств и химии.

Вам понадобится:

Салфетка из микрофибры

Щетка с мягкой щетиной

Средство для мытья посуды

Пищевая сода

Белый уксус

Пошаговая инструкция:

Подготовка:

Начните с того, что переберите продукты в шкафах, выбросьте просроченные и неиспользованные. Промойте посуду и баночки, которые планируете хранить дальше.

С помощью сухой салфетки из микрофибры или щетки с мягкой щетиной удалите пыль и мусор с поверхностей шкафов.

Очистка:

Приготовьте раствор для мытья: в теплую воду добавьте несколько капель моющего средства. Для стойких пятен и загрязнений можно использовать смесь уксуса и соды. Смешайте в равных пропорциях уксус и воду, добавьте немного соды. Эта смесь поможет расщепить жир и другие загрязнения.

Намочите салфетку из микрофибры в растворе, отожмите ее, чтобы она не была слишком мокрой.

Протрите поверхности шкафов салфеткой, удаляя грязь и жир.

Обратите внимание на стыки, ручки и другие труднодоступные места.

При сильных загрязнениях можно использовать щетку с мягкой щетиной.

Завершение:

Тщательно промойте все поверхности чистой водой, чтобы удалить остатки моющего средства.

Протрите шкафы сухой салфеткой из микрофибры, чтобы не осталось разводов.

Оставьте дверцу шкафов открытыми до полного высыхания, чтобы предотвратить появление плесени.

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Следуя этим простым советам, вы сможете легко и без труда очистить кухонные шкафы, сделав вашу кухню не только красивой, но и безопасной для здоровья.

Напомним, мы уже писали, как поддерживать чистоту на кухне.

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