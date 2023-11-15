Как очистить подушку без стирки: простой лайфхак
Не всегда смена постельного белья приносит свежесть в комнату и часто причина – естественное загрязнение подушек. Желтые пятна, которые могут появиться после сна, часто связаны с работой сальных желез на коже.
Портал Express предлагает простой и эффективный способ избавиться от желтых пятен на подушке без необходимости отправлять их в химчистку. Вам понадобятся всего три средства, которые, вероятно, уже есть в вашей кухне.
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Ингредиенты:
- Обычная пищевая сода – 3 столовые ложки
- Раствор перекиси водорода из аптеки – 1 чашка
- Любое моющее средство для посуды – несколько капель.
Инструкции:
- Смешайте соду, раствор перекиси водорода и несколько капель моющего средства.
- Убедитесь, что сода полностью растворилась в смеси.
- Перелейте получившуюся смесь в пульверизатор.
Перед использованием убедитесь, что смесь равномерно распиливается и что сода не забивает распылитель.
Распылите получившуюся смесь на поверхность подушки, особенно в областях с небольшими загрязнениями. Для выраженных пятен обработайте их прямо, промачивая в растворе. Оставьте в течение 15-20 минут, затем удалите остатки смеси влажной губкой и дайте подушке высохнуть.
Напомним, мы уже писали, как стирать разные виды тканей.
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