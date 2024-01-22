Как очистить пятна из пуховика без стирки: действенный метод

Зимой пуховики с высокими воротниками – это незаменимый элемент гардероба. Однако они имеют один существенный недостаток: на них легко остаются следы косметики. Тональный крем, помада, блеск – все это может испортить внешний вид одежды. Об этом пишет ТСН.

Если вы не хотите носить шарф, чтобы защитить воротник от косметики, можно воспользоваться простым способом удаления пятен.

Вам понадобится:

2 ватных диска

Мицеллярная вода

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Инструкция:

Смочите один ватный диск мицеллярной водой. Приложите его к пятну от косметики на несколько секунд. Протрите загрязненное место вторым ватным диском.

След от макияжа должен раствориться и исчезнуть.

Чтобы косметика не оставляла следы на пуховике, повторяйте процедуру через день. Однако будьте осторожны с мицеллярной водой, чтобы не осталось разводов на одежде.

Напомним, мы уже писали, как правильно стирать пуховик.

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