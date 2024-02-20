Как очистить пятна с разделочной доски: лайфхак с лимоном

Чем чаще мы пользуемся разделочной доской, тем быстрее она теряет привлекательный вид – тускнеет и покрывается пятнами. Этот предмет является излюбленной средой для микробов в кухне.

Однако сразу выбрасывать загрязненную доску и покупать новую не обязательно. Существует простой способ вернуть ему аккуратный вид без применения бытовой химии. Как ни странно, но поможет обычный лимон, пишет издание "Экспресс".

Как очистить доску лимоном

Нужно разрезать пополам лимон, посыпать солью пятна на доске и смочить их лимонным соком. Оставляем эту смесь примерно на 5 минут, после чего смываем. И разрезная доска снова будто новая!

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Мало кто знает, но лимон – отличный помощник в уборке. Он помогает молниеносно избавиться даже от стойких пятен и загрязнений на кухне.

Итак, теперь вместо того, чтобы покупать новую доску, воспользуйтесь этим удивительным способом. С помощью лимона вы легко придадите ей опрятный вид!

Напомним, мы уже писали, как поддержать чистоту на кухне.

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