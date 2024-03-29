Как очистить стеклянные формы от нагара: лайфхак с фольгой
Как очистить стеклянные формы от нагара: лайфхак с фольгой
Стеклянные формы для запекания практичны и удобны, но сгоревшие соусы и другие продукты могут стать настоящей проблемой. Обычные средства для мытья посуды не всегда справляются с таким нагаром, а жесткие щетки могут поцарапать щекотливую стеклянную поверхность.
Вот где на помощь придет простой лайфхак с фольгой, который поможет вам без труда отчистить любую посуду. Об этом пишет Obozrevatel.
Вам понадобится:
- Небольшой кусок фольги
- Теплая вода
- Средство для мытья посуды
Инструкция:
- Оторвите кусок фольги и скатайте его в плотный шарик.
- Намочите сосуд теплой водой и нанесите на него каплю средства для мытья посуды.
- Легкими круговыми движениями трите нагар шариком из фольги.
- При необходимости замочите сосуд на ночь в теплом мыльном растворе, чтобы размягчить нагар.
- Утром повторите чистку фольгой, добавив немного большее средство для посуды.
Важно:
- Не используйте этот метод для посуды с антипригарным покрытием, ведь фольга может его поцарапать.
- Для более устойчивых пятен можно добавить в фольгу немного пищевой соды или соли.
- Не тритесь фольгой слишком сильно, чтобы не повредить посуду.
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Дополнительные советы:
- Для чистки стекла можно использовать уксус. Смешайте уксус с водой в соотношении 1:1 и замочите сосуд на 30 минут. После этого вымойте посуду обычным способом.
- Для удаления запахов из посуды можно использовать лимонный сок. Натрите сосуд ломтиком лимона или добавьте лимонный сок в воду для мытья посуды.
Напомним, мы уже писали о действенных способах очистки стеклянных форм.
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