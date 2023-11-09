Как очистить термос изнутри без лишних усилий: простой лайфхак

Термос – важная вещь для тех, кто часто путешествует или путешествует. Он обеспечивает длительную теплоту напитков или пищи, особенно важную в холодную погоду. В последнее время все больше людей пользуются термосами или термочашками на улице, чтобы наслаждаться горячими напитками в любую погоду.

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Однако одной из проблем использования термоса является его эффективное отмывание внутри. От осадка и загрязнений зависит качество и вкус напитка. Простой и эффективный лайфхак может решить эту проблему, сообщает prostoway.

Слейте в термос горячую воду. Добавьте 2 столовых ложки пищевой соды. Закройте термос, немного потрясите и оставьте на 5-7 часов. После времени откройте термос и добавьте столовую ложку риса. Снова закройте и потрясите его хорошо. Вылейте и промойте чистой водой несколько раз.

Этот простой метод позволяет избавиться от налета на стенках термоса, оставляя его чистым и готовым к путешествиям или прогулкам. Такой простой лайфхак позволяет продлить термос жизни и сохранять комфорт при использовании.

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