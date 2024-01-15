Как очистить унитаз солью: действенный лайфхак

Натуральные продукты могут помочь нам очистить ванную или туалет. Высыпать соль в унитаз – отличная порода для уборки.

Да, соль используется не только для приготовления отличных скрабов для кожи, приготовления пищи, но и для очищения унитазов. Об этом пишет Sante Plus.

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Можно иметь чистую ванную и туалет, не тратя много денег на химические средства. И не зря, ведь натуральные ингредиенты очищают поверхности, не повреждая их.

Для очищения унитаза и удаления следов известняка и желтых пятен является идеальным средством. Насыпьте в унитаз около 100 г крупной соли и посыпьте ее по краям. Оставьте на три часа, затем промойте.

Если вы оставите соль на ночь, это будет более эффективным. Также можно использовать пищевую соду.

Напомним, ранее мы писали как легко очистить жир с крышки от сковороды, а также как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

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