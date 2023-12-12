Как одеваться, чтобы зимняя одежда не полнила: лайфхаки от дизайнеров

Часто зимняя одежда создает лишний объем. Поэтому многие женщины одеваются недостаточно тепло для красоты. Чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно зимой, следуйте нескольким советам от Радиотрека.

Правильное расположение слоев

Сочетайте слои разумно, используя не один толстый слой, а несколько более тонких, которые обеспечат тепло без лишнего объема. Используйте приталенные базовые вещи из теплых материалов, таких как термобелье, чтобы сохранять тепло и подчеркивать фигуру.

Одежда по фигуре

Выбирайте верхнюю одежду, которая соответствует вашей фигуре, предпочитая хорошо сидячие пальто и куртки приталенного силуэта. Структурированные пальто прекрасно подчеркнут талию, придавая вам более привлекательный вид. Пальто или пуховик с поясом поможет выделить линию талии.

Сбалансируйте силуэт

Важно сбалансировать свой силуэт, совмещая свободные вещи с приталенными. К примеру, если вы выбираете объемный свитер, сочетайте его с узкими брюками или леггинсами. Избегайте использования исключительно объемной и мешковатой одежды, поскольку это может создать визуальный эффект излишнего объема.

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Монохром

Монохромный наряд и вертикальные линии могут создать вертикальный эффект, делая фигуру более стройной. Добавление разных оттенков и текстур в одной цветовой гамме позволит вам обогатить свой образ. Вертикальные линии, полоски или длинные кардиганы помогут создать впечатление стройности, избегая больших и ярких горизонтальных узоров, которые могут зрительно увеличить объем.

Одежда должна хорошо сидеть

Необходимо также убедиться, что ваша одежда хорошо сидит. Слишком обтягивающая одежда подчеркнет те области, которые вы хотели бы скрыть, в то время как вещи большого размера могут добавить ненужный объем. При необходимости подгоняйте одежду, чтобы она идеально садилась.

Напомним, мы уже писали, у которых пальто вы будете выглядеть роскошно.

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