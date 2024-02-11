Как окапывать плодовые деревья в конце зимы, чтобы получить богатый урожай
Как правильно окапывать плодовые деревья на весну
Осень или весна? Когда же лучше окапывать деревья? Опытные садоводы советуют делать это дважды в год. Весной: после зимних холодов корневая система нуждается в кислороде. Окапывание поможет ей "ожить" и лучше расти. Осенью: после опадания листья, когда дерево готовится к зиме.
Следуя этим советам с сайта prostoway, вы сможете правильно окапывать деревья и обеспечить им здоровый рост, а себе богатый урожай.
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Как правильно окапывать?
- Возьмите лопату и окуните ее в землю наполовину. Не копайте слишком глубоко, чтобы не повредить корни.
- Осторожно переверните землю. Это поможет ей обогатиться кислородом.
- С помощью граблей разровняйте землю.
- Посейте вокруг дерева бархатцы. Эти цветы не только красивы, но и защищают дерево от болезней и вредителей.
- Радиус окопанного круга должен быть не менее 50 см. Опытные садоводы советуют окапывать деревья на ширину их кроны.
- Во время окапывания можно удобрить дерево. Для этого используйте перегной из листьев или других удобрений.
Помните:
- Не окапывайте деревья во время жары.
- Не копайте слишком глубоко.
- Не окапывайте деревья сразу после посадки.
- Не используйте свежий навоз для удобрения.
Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.
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