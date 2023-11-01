Как окрас кота помогает хозяину в жизни или наоборот: приметы и предрассудки

Древние китайские традиции скрывают в себе множество интересных и полезных представлений. Одним из них является учение феншуй, обучающее, как улучшить качество своей жизни, понимая энергетику пространства вокруг нас.

Основной принцип феншуя заключается в понимании взаимодействия противоположностей, известных как инь и ян. Согласно этому учению, кошка обладает особой энергией, и цвет ее шерсти может влиять на энергетическое поле человека, очищая его или заряжая, сообщает Ukr.Media.

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Пример разнообразия цветов кошек

В Японии верят, что именно три цвета кошки приносят счастье и благополучие их владельцам. Китайское учение фэншуй также разделяет этот взгляд. В домах, где проживают такие кошки, всегда царит любовь и гармония. Их владельцы часто добиваются высоких позиций в карьере, поскольку выгодные возможности естественно привлекаются к ним.

Энергетика белых кошек

Кошки с белой шерстью давно считаются врачами и целителями. Если в доме обитает белая кошка, хозяевам почти гарантирована любовь и отсутствие конфликтов. У любимых всегда царит взаимопонимание и гармония, конфликты минимизируются и об измене вообще можно забыть. Если белая кошка живет в семье с детьми, они становятся крепче. Кстати, подобные свойства обладают и домашними животными со светло-серым окрасом.

Сила черных кошек

Несмотря на старинные убеждения о черных котах как символе неудачи, они могут быть чрезвычайно мощными оберегами для своих хозяев. Кошки с черной шерстью способны очищать энергию своих владельцев, выводя и нейтрализуя негатив. Еще одним преимуществом является то, что черные коты помогают бороться с завистью и злобой, избавляя от оскорблений и способствуя быстрому освобождению от предателей в окружении.

Рыжие кошки и деньги

Во многих культурах котята с рыжей окраской считаются приманкой для денег. Они привлекают к себе золотые монеты или крупные банкноты, как магниты. Кошки с рыжей, персиковой и золотистой окраской наполняют дом энергией счастья, радости и удачи. Соответственно, человек, постоянно находящийся рядом с рыжей кошкой, также заряжается этой положительной энергией.

Кошки считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.

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