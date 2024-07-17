Как омолодить розы: действенный совет от огородников

Розы – королевы сада, очаровывающие своими нежными лепестками и изысканным ароматом. Однако даже эти стойкие цветы иногда могут терять свою красоту и увядать на глазах. Не торопитесь расстраиваться! С помощью простого и доступного метода – омоложения содой – вы сможете вернуть своим розам былое великолепие. Об этом пишет Новый Доктор.

Почему сода полезна розам?

Секрет заключается в уникальных свойствах соды:

Содержащийся в ней кальций стимулирует рост и развитие растения.

стимулирует рост и развитие растения. Сода активизирует процессы фотосинтеза, благодаря чему розы получают больше питательных веществ.

процессы фотосинтеза, благодаря чему розы получают больше питательных веществ. Она повышает стойкость цветов к болезням и вредителям.

цветов к болезням и вредителям. Сода нейтрализует кислую почву, делая ее более благоприятной для роста роз.

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Как приготовить омолаживающий раствор?

Вам понадобится:

5 литров воды

1 чайная ложка пищевой соды

½ чайной ложки нашатырного спирта (по желанию)

1 чайная ложка сульфата магния (по желанию)

Инструкция:

Тщательно растворите соду в воде, чтобы не осталось кристаллов. Добавьте другие компоненты (нашатырный спирт и сульфат магния), если вы их используете. Размешайте раствор до однородной консистенции.

Как омолодить розы содой?

Лучше всего проводить процедуру вечером, когда солнце не так активно. Опрыскивайте кусты роз раствором из пульверизатора, равномерно увлажняя листья и стебли. Не допускайте, чтобы на растении оставались капли раствора, это может привести к ожогам.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы цветы стояли подольше.

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