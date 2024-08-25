Как омолодить старую яблоню: советы садоводов
Ваша когда-то обильно урожайная яблоня начала чахнуть? Не торопитесь с ней прощаться! С помощью правильного ухода и обрезки можно вернуть молодость и восстановить плодоношение. Об этом пишет zahid.net.
Почему нужно обрезать старую яблоню?
С возрастом яблони замедляют рост, а плоды мельчают. Обрезка помогает:
- Стимулировать новый рост: Способствует появлению молодых побегов.
- Улучшить качество плодов: Направляя силы дерева на меньшее количество, но больше по размеру плоды.
- Предупредить болезни: Удаление больных и поврежденных ветвей предотвращает распространение инфекций.
- Придать кроне красивую форму: Способствует лучшей вентиляции и проникновению солнечного света.
Когда обрезать яблоню?
Лучшее время для обрезки зависит от климата:
- Холодный климат: конец зимы – начало весны, до распускания почек.
- Теплый климат: конец осени – начало зимы, после опадения листьев.
Инструменты для обрезки
Вам понадобятся:
- Секатор: Для веток диаметром до 5 см.
- Садовая пила: Для более толстых ветвей.
- Секатор тонких веток: Для мелких веточек.
Техника обрезки
- Удаление сухого, больного и поврежденного дерева: Первый шаг в любой обрезке.
- Прореживание кроны: Удаление перекрещивающихся ветвей или трущихся друг о друга.
- Укорачивание длинных веток: Стимулирует ветвление и плодоношение.
- Удаление волчков: Это вертикально растущие побеги, отбирающие у дерева силы.
После обрезки больших ветвей обработайте срезы садовым варом. Полейте дерево. Для очень старых деревьев лучше проводить обрезку в течение нескольких лет. После обрезки подживите дерево удобрением. Замульчивайте приствольный круг, чтобы сохранить влагу и подавить сорняки.
Напомним, мы уже писали, как с помощью простого гвоздя получить лучший урожай яблок.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!