Как омолодить старую яблоню: советы садоводов

Ваша когда-то обильно урожайная яблоня начала чахнуть? Не торопитесь с ней прощаться! С помощью правильного ухода и обрезки можно вернуть молодость и восстановить плодоношение. Об этом пишет zahid.net.

Почему нужно обрезать старую яблоню?

С возрастом яблони замедляют рост, а плоды мельчают. Обрезка помогает:

Стимулировать новый рост: Способствует появлению молодых побегов.

Способствует появлению молодых побегов. Улучшить качество плодов: Направляя силы дерева на меньшее количество, но больше по размеру плоды.

Направляя силы дерева на меньшее количество, но больше по размеру плоды. Предупредить болезни: Удаление больных и поврежденных ветвей предотвращает распространение инфекций.

Удаление больных и поврежденных ветвей предотвращает распространение инфекций. Придать кроне красивую форму: Способствует лучшей вентиляции и проникновению солнечного света.

Когда обрезать яблоню?

Лучшее время для обрезки зависит от климата:

Холодный климат: конец зимы – начало весны, до распускания почек.

конец зимы – начало весны, до распускания почек. Теплый климат: конец осени – начало зимы, после опадения листьев.

Инструменты для обрезки

Вам понадобятся:

Секатор: Для веток диаметром до 5 см.

Для веток диаметром до 5 см. Садовая пила: Для более толстых ветвей.

Для более толстых ветвей. Секатор тонких веток: Для мелких веточек.

Техника обрезки

Удаление сухого, больного и поврежденного дерева: Первый шаг в любой обрезке. Прореживание кроны: Удаление перекрещивающихся ветвей или трущихся друг о друга. Укорачивание длинных веток: Стимулирует ветвление и плодоношение. Удаление волчков: Это вертикально растущие побеги, отбирающие у дерева силы.

После обрезки больших ветвей обработайте срезы садовым варом. Полейте дерево. Для очень старых деревьев лучше проводить обрезку в течение нескольких лет. После обрезки подживите дерево удобрением. Замульчивайте приствольный круг, чтобы сохранить влагу и подавить сорняки.

Напомним, мы уже писали, как с помощью простого гвоздя получить лучший урожай яблок.

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