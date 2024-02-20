Как они вибрируют?: Почему коты мурчат и как это происходит в их теле

Поведение кошек часто удивляет людей. Одной из таких загадок является феномен вибрации, когда они мурлыкают. Большинство исследователей считают, что мурлыканье возникает из-за мышц гортани.

Муркот котов – это удивительный феномен, который до конца не изучен. Однако одно можно сказать точно: мурлыканье – это не просто приятный звук, но важный аспект жизни кошек. Об этом пишет 24tv.

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Когда коты мурлыкают?

Исследователи считают, что мурлыканье может иметь разные причины:

Удовольствие и благодарность: когда их гладят, ласкают и балуют.

Привлечение внимания: чтобы пофлиртовать или заигрывать.

чтобы пофлиртовать или заигрывать. Общение: для поддержания связи с другими котами.

для поддержания связи с другими котами. Снятие стресса: когда испытывают тревогу (например, после потасовки или во время родов).

когда испытывают тревогу (например, после потасовки или во время родов). Лечение: частота мурлыкания (25-150 Гц) используется в физиотерапии для лечения и восстановления.

частота мурлыкания (25-150 Гц) используется в физиотерапии для лечения и восстановления. Сообщение о болезни: непрерывное мурлыканье может быть признаком недуга.

Ветеринары советуют владельцам кошек обращать внимание на характер мурлыкания в разных ситуациях. Если вы заметили изменения в звуке или интенсивности, рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром.

Почему коты мурлыкают и вибрируют?

У ученых до сих пор нет окончательного ответа на этот вопрос. Во время дыхания кошки манипулируют голосовыми складками, заставляя их расширяться и сокращаться. Это приводит к вибрации воздуха, что и создает знакомое нам мурлыканье.

Однако некоторые ученые подвергают сомнению эту теорию, ведь она не объясняет все механизмы мурлыкания.

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