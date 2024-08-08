Как определить, что арбузы и дыни пора собирать: основные признаки спелых ягод

Лето – это время сочных арбузов и ароматных дынь. Но как понять, что это бахчее лакомство уже готово к сбору? От правильного определения спелости зависит не только вкус, но и длительность хранения плодов. Об этом пишет sloboda.

Признаки спелости арбузов и дынь:

Цвет: Спелые арбузы имеют насыщенно зеленый цвет кожуры, а дыни – желтоватый или кремовый оттенок.

Спелые арбузы имеют насыщенно зеленый цвет кожуры, а дыни – желтоватый или кремовый оттенок. ХВОСТИК: Сухой, коричневый хвостик – верный признак зрелости. Если он зеленый и сочный, то плод еще не созрел.

Сухой, коричневый хвостик – верный признак зрелости. Если он зеленый и сочный, то плод еще не созрел. Звук при постукивании: Спелый арбуз издает глухой звук, в отличие от незрелого, звучащего звонче.

Спелый арбуз издает глухой звук, в отличие от незрелого, звучащего звонче. Пятно на боку: В месте контакта с землей на спелом арбузе появляется желтое пятно. Чем она больше, тем созрел плод.

В месте контакта с землей на спелом арбузе появляется желтое пятно. Чем она больше, тем созрел плод. Вес: Спелый арбуз тяжел для своих размеров.

Спелый арбуз тяжел для своих размеров. Аромат: Спелая дыня имеет насыщенный сладкий аромат.

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Когда собирать урожай?

Обычно арбузы собирают в конце лета – начале осени. Но точные сроки зависят от сорта, погодных условий и региона выращивания.

Как хранить:

Чтобы сохранить свежесть и вкус арбузов и дынь дольше, храните в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Напомним, мы уже писали о лучшем удобрении для огромного урожая арбузов.

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