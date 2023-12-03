Как определить влажность воздуха дома без специальных приборов: простые лайфхаки

Качество воздуха влияет на уют в вашем жилище, особенно зимой, когда отопление может вызвать пересушивание или слишком высокую влажность. Это может повлиять на здоровье и удобство пребывания в комнатах.

Если в условиях отсутствия гигрометра вы хотите определить уровень влажности, есть несколько простых способов, о которых сообщает Телеграф.

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Использование стакана с водой

Наполните стакан холодной водой и поставьте его в холодильник на 3 часа. Извлеките стакан и оставьте на столе на 10 минут. Если на стенках стакана не появится конденсат, воздух дома может быть очень сухим. Лужа рядом со стаканом указывает на высокий уровень влажности. Медленно стекающие капли свидетельствуют о нормальном уровне влажности.

Использование еловой шишки

Положите еловую шишку на стол и оставьте на неделю. Если чешуйки шишки полностью раскроются, в квартире может быть слишком сухой воздух. Если внешний вид шишки не изменится, уровень влажности является оптимальным. Если чешуйки сожмутся вместе, это может указывать на высокий уровень влажности.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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