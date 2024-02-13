Как определить, здоров кот с помощью его носа: полезные советы от ветеринара

Многие владельцы кошек считают, что мокрый и холодный нос – это признак здоровья, а горячий и сухой – свидетельствует о недомогании.

Действительно ли это так? Давайте разберемся, что говорят по этому поводу ветеринар Артур Плотник.

Влажность кошачьего носа:

Нормальная: Здоровый кот может иметь как влажный, так и сухой нос.

Здоровый кот может иметь как влажный, так и сухой нос. Причины влажности:

Потовые железы увлажняют и охлаждают кожу.



Слезные каналы, соединенные с носом.



Умывания.



Употребление воды.



Пребывание в теплом помещении.

Причины сухости:

Пребывание на солнце.



Обезвоживание.



Сон.

Когда следует обращаться к ветеринару:

Чрезмерная влажность:

Выделение из носа.



Насморк.



Чихание.



Слезоточивость глаз.



Усталость.



Утрата аппетита.



Рвота.



Диарея.



Сильная жажда или мочеотделение.

Повышенная температура (более 39°C).

Что еще нужно учитывать:

Смена влажности носа в течение дня – это нормальное явление.

Важно обращать внимание на общее состояние кота, а не только на нос.

При подозрении на недомогание лучше перестраховаться и обратиться к ветеринару.

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Помните:

Нос кота – не всегда верный показатель его здоровья.

Важен комплексный подход к оценке состояния животного.

При любых сомнениях обращайтесь к ветеринару.

Вот несколько дополнительных советов:

Регулярно осматривайте нос кота, чтобы заметить какие-либо изменения.

Обратите внимание на цвет, консистенцию и запах отделяемого из носа.

Следите за гигиеной кота, чтобы предотвратить инфекции.

Не игнорируйте другие симптомы недомогания, такие как чихание, кашель, потеря аппетита, вялость.

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

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