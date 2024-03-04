Как освежить интерьер дома после зимы

Как только мы сняли новогоднюю елку, когда пришла весна, и дом нуждается в обновлении. Не стоит тратить много времени на ремонт. Несколько простых лайфхаков придадут интерьеру свежести и чувство уюта. Об этом пишет издание Better Homes & Gardens.

Спальня

Вместо тяжелых зимних одеял выберите легкий вариант, а также постельное белье из натуральных тканей. Яркие пастельные тона или классическое белье подчеркнут чувство легкости и комфорта.

Освещение

Обновите абажуры, подобрав их по форме и размеру. Экспериментируйте с цветом и фактурой, чтобы подчеркнуть стиль комнаты.

Стены

Вместо зимних пейзажей разместите весенние картины природы или абстракции с яркими акцентами. Измените рамки или создайте собственные холсты.

Декоративные подушки

Выберите новые чехлы с игривым принтом и пастельными тонами для дивана или кровати.

Цветы

Свежие сезонные цветы в хорошем весе станут прекрасным дополнением. Создавайте букеты из свежесрезанных стеблей.

Читайте также: Как разместить мебель в доме, чтобы организовать пространство функционально

Ароматы

Для создания уютной атмосферы зажгите свечи или включайте аромадифузоры с легкими весенними нотками: морской свежести, полевых цветов.

Напомним, мы уже писали, как сделать роскошный интерьер за небольшой бюджет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !