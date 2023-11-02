Как освежить обои с помощью зубной пасты: простой лайфхак

У каждой хозяйки есть в арсенале несколько полезных уловок, которые помогают в хозяйственных делах. Сегодня мы поделимся с вами несколькими.

Давайте начнем с обоев. Интерьер вашей квартиры, наверное, включает в себя помещение, где вы используете светлые обои на стенах. Трудно избежать того, что на таких обоях будет заметна любая грязь, и их требуется регулярная очистка, пишет ukr.media.

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Но здесь может помочь зубная паста. Этот продукт, предназначенный для ухода за полостью рта, можно использовать для удаления загрязнений на обоях.

Для этого нанесите зубную пасту на загрязненную область и используйте губку с грубой поверхностью, обычно используемой для мытья посуды, для очистки. Этот метод поможет легко удалить грязь и сохранить ваши обои в чистоте.

А теперь насчет йода. Оказывается, этот медицинский препарат может быть использован не только для своего назначения, но и для восстановления темно-коричневой мебели, например столового стола, который остался во многих квартирах. Для этого замочите ватную палочку в йоде и нанесите его на царапины или мелкие дефекты на мебели. После такой процедуры следы царапин станут практически невидимыми, и вы сможете наслаждаться чистотой и обновленной красотой своей мебели.

Напомним, мы подготовили советы, как обеспечить здоровую среду для жизни и предотвратить образование плесени на стенах.

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