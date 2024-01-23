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Как освежить салон автомобиля: лайфхак с прищепкой

Игорь Романько

Как придать приятный запах салону авто

Неприятный запах в автомобиле может быть вызван разными факторами, например, едой, животными, курением или просто влажностью. Покупка готового ароматизатора – один из способов решить проблему, но он может быть дорогим и не всегда эффективным.

Поэтому автолюбители часто прибегают к самодельным средствам. Один из таких лайфхаков – использование обычной прищепки для белья, пишет Главред.

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Что нужно для этого:

  • Прищепка для белья из дерева
  • Любители эфирные масла

Инструкция:

  1. Нанесите 10-20 капель эфирного масла на прищепку.
  2. Закрепите прищепку на воздуховоде.
  3. Когда аромат ослабнет, просто обновите его добавлением растительного масла.

Преимущества этого метода:

  • Экономия денежных средств.
  • Экологичность.
  • Возможность выбрать аромат по своему вкусу.

Если вам не нравится вид прищепки, то можно проявить креатив и сделать самодельный ароматизатор в авто.

  • Используйте кусок ткани, например хлопок или лен.
  • Нанесите на ткань эфирное масло.
  • Закрепите ткань на воздуховоде.

Такой ароматизатор будет смотреться более эстетично и будет радовать вас своим запахом в течение длительного времени.

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