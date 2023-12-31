Как откупорить шампанское, чтобы не облиться: простой лайфхак

Шампанское – любимый напиток многих людей особенно на новогодние праздники. Но его откупорка может обернуться неприятностями – брызги и пена могут попасть на стол, чтобы вообще на вашу одежду.

Эксперты дали несколько советов, как откупорить шампанское без брызг и пены. Чтобы сделать все правильно, перед подачей игристое советуют охладить.

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Как правильно открыть бутылку шампанского

Осторожно снимите с пробки фольгу и мюзле (проволочную клетку). Накройте бутылку кухонным полотенцем, направляйте бутылку подальше от себя и хорошо держите ее, не целитесь в тех, кто за столом.

Возьмите бутылку левой рукой, а правой накиньте на пробку полотенце. Убедитесь, что верхняя часть бутылки устремлена немного в сторону от вас и других людей, а затем начните осторожно крутить бутылку вперед-назад левой рукой, а правой придерживайте пробкой полотенцем.

Когда бутылка возвращается, вы почувствуете, как пробка ослабляется, а затем выскакивает с тихим, глухим звуком из бутылки в вашу руку.

Как избежать "взрыва" шампанского во время откупорки

Чтобы большая часть бутылки попала в ваш бокал, шампанское нужно охладить примерно до 10 градусов. Также бутылка должна быть сухой, когда вы откроете ее.

Наливайте шампанское медленно, чтобы избежать утечки искрящейся пены из бокалов.

Налейте немного напитка на дно каждого бокала, подождите несколько секунд, пока все пузырьки выкипят, а затем продолжайте наливать, пока бокалы не наполнятся.

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