Как отличить натуральную кожу от заменителя: топ действенных методов

Кожаные изделия – это не просто модно, но практически. Обувь, сумки и верхняя одежда из натуральной кожи служат гораздо дольше заменителей, ведь они более крепкие, устойчивые к износу и имеют лучший внешний вид.

Однако высокое качество имеет свою цену. Поэтому, чтобы не тратить деньги на подделку, важно уметь отличать натуральную кожу от искусственной. Об этом пишет ТСН.

Вот несколько простых способов, которые помогут вам сделать правильный выбор:

Обратите внимание на стоимость. Естественная кожа не может быть дешевой. Если вы видите обувь или сумку по очень низкой цене, возможно, это подделка. Проверьте бирку. На ней должно быть четко написано "натуральная кожа". Избегайте изделий с этикетками "экокожа", "веганкожа" или "регенерированная кожа". Осмотрите изделие. Натуральная кожа имеет неоднородную текстуру с мелкими порами и морщинами. Искусственная кожа обычно гладкая и блестящая. Проверьте эластичность. Настоящая кожа легко сгибается и растягивается, не оставляя изломов. Проведите тест водой. Нанесите несколько капель воды на поверхность изделия. Натуральная кожа впитает воду и немного потемнеет, а искусственная – нет. Используйте огонь (с осторожностью!). Если поднести зажигалку к натуральной коже, она не пострадает, лишь немного изменит цвет. Искусственная же кожа начнет плавиться и издавать неприятный запах.

Помните, что ни один из этих способов не дает 100% гарантии. Лучший способ убедиться, что вы покупаете изделие из натуральной кожи – это обращаться к проверенным магазинам и брендам.

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Вот еще несколько советов, которые помогут вам совершить удачную покупку:

Не покупайте кожевенные изделия на стихийных рынках или в сомнительных магазинах.

Внимательно осматривайте товар. Убедитесь, что на нем нет дефектов, расходящихся швов или неравномерной окраски.

Убедитесь, что на нем нет дефектов, расходящихся швов или неравномерной окраски. Предложите продавцу предъявить сертификат качества.

Не торопитесь с покупкой. Примерьте обувь, сумку или одежду, чтобы убедиться, что вам удобно.

Напомним, мы уже писали, как восстановить кожаную обувь.

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