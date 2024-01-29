Как отмыть душ и кабину с помощью одного чайного пакетика: полезный лайфхак
Владельцы душевых кабин знают, как трудно избавиться от мыльного налета, накипи и разводов на стекле. Обычно приходится использовать химические средства, не всегда безопасные для здоровья.
Но есть один простой и эко-френдли лайфхак с сайта "Телеграф", который поможет вам сделать вашу душевую кабину сияющей чистотой. Зеленый чай можно использовать для чистки других поверхностей в ванной комнате, таких как кафель, раковина, ванна.
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Вам понадобится:
- Пакетик зеленого чая
- Вода
- Пульверизатор
- Салфетка из микрофибры или газета
- (По желанию) Старая зубная щетка
Что делать:
- Заварите пакетик зеленого чая и дайте ему остыть.
- Перелейте остывший чай в пульверизатор.
- Распылите средство на стене душевой кабины.
- Круговыми движениями потрите стекло салфеткой из микрофибры или газетой.
- Для стойких пятен можно использовать старую зубную щетку.
- Ополосните водой (необязательно).
Почему зеленый чай?
Зеленый чай богат антиоксидантами и хлорофиллом, обладающими очистительными свойствами. Он также безопасен для использования на стеклах и других поверхностях.
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