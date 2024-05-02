Как отпугнуть комаров, без использования химических средств: советы дачников
Когда на улице уже все цветет, появляется значительно больше желающих проводить вечера на открытом воздухе, погружаясь в пение птиц и шелест листьев. Однако никому не хочется слышать надоедливое жужжание комаров под ухом.
Команда UAportal вместе с ProstoWay подготовили для вас действенные домашние средства, которые помогут отпугнуть этих крылатых незваных гостей.
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Комары не любят аромата лаванды. Разместите свежий букет этого цветка на столе, где вечером проводите время за чашечкой чая. Лаванду также можно выращивать в домашних условиях в горшке или разложить ее ветки на подоконнике.
Запах лимона и гвоздики создают невидимый "барьер" от комаров. Возьмите лимон, разрежьте его на две части и воткните в них палочки сушеной гвоздики.
Расположите несколько палочек корицы рядом со свечой, и когда она будет гореть, запах будет отпугивать комаров. Вы также можете использовать другие ароматные растения, такие как тимьян, базилик, мята или мелисса.
Напомним, ранее мы рассказывали о лайфхаке от американца, который поможет уничтожить тысячи комаров за одну ночь.
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