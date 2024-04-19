Как отпугнуть ос: топ-5 действенных методов
Осы – это насекомые, которые могут доставить неприятности, ведь их укусы довольно болезненны, а в некоторых случаях даже опасны для жизни. Поэтому знание методов отпугивания этих насекомых пригодится каждому.
Существует много способов избавиться от ос, не прибегая к химическим средствам. Ресурс " Ликвидатор " поделился некоторыми из них.
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Естественно молотый кофе:
Осы не переносят запах молотого кофе. Чтобы отпугнуть их, насыпьте немного кофе в металлическую посуду и подогрейте немного на огне. Это поможет аромату кофе быстрее распространиться.
Вода:
Обычная вода тоже может помочь. Перелейте ее в бутылку с пульверизатором и распыляйте, когда заметите ос поблизости. Вода на теле насекомого заставит ее думать, что начался дождь, и она улетит в гнездо.
Эфирные масла:
Аромат чайного дерева, мяты и лаванды неприятный для ос. Используйте эфирные масла с этими запахами, чтобы отпугнуть насекомых.
Лимон:
Лимонный аромат тоже не нравится осам. Нарежьте цитрусовые на кусочки и поставьте на стол.
Полынь и мята:
Развесьте веники из полыни или мяты дома или на даче. Их запах отпугивает ос. Когда веники высохнут, замените их новыми.
Дополнительные советы:
- Не совершайте резких движений и не пытайтесь убить осу, ведь это может спровоцировать ее на атаку.
- Если вы видите гнездо ос, не пытайтесь уничтожить его самостоятельно. Обратитесь к специалистам.
- При аллергии на укусы ос всегда имейте при себе соответствующее лекарство.
Помните, что простые народные методы могут помочь вам отпугнуть ос и избежать неприятных укусов.
Напомним, мы уже писали, как легко избавиться от ос.
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