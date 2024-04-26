Как отпугнуть уличных кошек от дома: действенные методы и лайфхаки

Уличные коты, хоть и могут казаться милыми, порой создают проблемы: вредят растениям, оставляют неприятные "сюрпризы" и просто пугают некоторых людей.

Существует множество способов отпугнуть кошек, не причиняя им вреда. Об этом пишет Главред.

Запахи:

Цитрусовые: апельсины, лимоны, грейпфруты, лаймы, мандарины. Их резкий запах неприятен для большинства кошек. Разложите корки цитрусовых в местах, где вы не хотите видеть кошек.

апельсины, лимоны, грейпфруты, лаймы, мандарины. Их резкий запах неприятен для большинства кошек. Разложите корки цитрусовых в местах, где вы не хотите видеть кошек. Пряные травы: Лаванда, розмарин, мята, перечная мята, чабрец, чеснок. Посадите эти травы на участке или разложите пучки сушеных трав.

Лаванда, розмарин, мята, перечная мята, чабрец, чеснок. Посадите эти травы на участке или разложите пучки сушеных трав. Кофейная гуща: Свежая или сушеная кофейная гуща также имеет неприятный для кошек запах.

Свежая или сушеная кофейная гуща также имеет неприятный для кошек запах. Уксус: разведите уксус с водой в равных пропорциях и распылите в местах, где бывают коты.

разведите уксус с водой в равных пропорциях и распылите в местах, где бывают коты. Аммиак: Запах аммиака тоже не нравится котам. Используйте нашатырный спирт, разбавленный водой (1:1).

Другие методы:

Фольга: Шуршание фольги пугает многих кошек. Разложите листы фольги в проблемных местах.

Шуршание фольги пугает многих кошек. Разложите листы фольги в проблемных местах. Шипы и колючки: Кошки не любят ходить по острым предметам. Используйте шишки, ветки хвойных деревьев или колючую проволоку.

Кошки не любят ходить по острым предметам. Используйте шишки, ветки хвойных деревьев или колючую проволоку. Ультразвуковые отпугиватели: Эти устройства издают ультразвук, не слышимый для людей, но неприятный для кошек.

Эти устройства издают ультразвук, не слышимый для людей, но неприятный для кошек. Датчики движения с водой Эти устройства распыляют воду в сторону движения, когда обнаруживают кошку.

Читайте также: Ученые ответили почему коты делают "массаж" лапками хозяевам

Важно:

Не используйте ядовитые вещества или другие методы, которые могут причинить вред животным.

Если вы хотите отпугнуть кошек только с определенной территории, например из клумбы или детской площадки, огородите ее.

Помните, что кошки – это живые существа, и они имеют право на свою территорию. Будьте гуманны и используйте только те методы, которые не наносят им вреда.

Дополнительные советы:

Уберите источники пищи: Закройте плотно мусорные баки и компостные кучи, которые могут привлекать кошек.

Закройте плотно мусорные баки и компостные кучи, которые могут привлекать кошек. Обеспечьте кошкам альтернативные места для туалета: Устройте для них специальное место с песком или гравием в другом месте.

Устройте для них специальное место с песком или гравием в другом месте. Стерилизуйте и кастрируйте домашних кошек: Это поможет уменьшить популяцию бездомных кошек в вашем районе.

Какие запахи кошки не любят больше всего?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, ведь обоняние у каждой кошки уникально. Однако исследования показывают, что большинство кошек не любят:

Цитрусовые

Пряные травы

Уксус

Ацетон

Аммиак

Кофе

Табак

Помните:

Перед использованием любого метода отпугивания убедитесь, что он безопасен для детей и других животных.

Возможно, вам придется периодически менять методы отпугивания, ведь коты – это умные животные и могут со временем привыкнуть к запахам.

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!