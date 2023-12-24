Как отрастить длинные и здоровые волосы: восемь советов

Чтобы иметь здоровые и блестящие волосы следует придерживаться определенных привычек. Тщательный уход за волосами особенно важен зимой.

Об этом сообщило издание News 24. Специалисты отметили, что следует завести восемь привычек в уходе за волосами.

1. Мытье головы дважды: Для достижения максимального эффекта от шампуня рекомендуется мыть голову дважды. Первое нанесение помогает удалить поверхностные загрязнения, а второе – обеспечивает глубокую очистку, полезную для здоровья кожи головы и оптимального углубления дальнейшего ухода.

2. Перед нанесением ухода подержите на волосах полотенце: Это поможет убрать излишнюю влагу из волос, в результате активные компоненты ухода смогут проникнуть глубже.

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3. Уход за крашеными волосами: Окрашенные волосы требуют особого внимания. Первые две недели после окрашивания рекомендуется использовать серии с антиоксидантами для фиксации цвета, а затем переходить к тонирующим и нейтрализующим продуктам.

4. Добавление масла в маску для волос Это необходимо для усиления действия маски. Однако важно придерживаться рекомендаций производителей по количеству.

5. Использование стайлинга только после несмываемого ухода: Использование стайлинга после применения несмываюмого ухода делает волосы более послушными и мягкими.

6. Не ложиться спать с мокрой головой: Следует высушить волосы, чтобы они не запутывались во время сна. Кроме этого, нужно заплетать длинные волосы в слабую косу на ночь.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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