Как отстирать жирные пятна с кухонных полотенец: три действенных метода

Пятна от масла на одежде или кухонных полотенцах – легко выводятся с помощью простых народных средств. Вашими союзниками по этому делу станут хозяйственное мыло и сода.

Об этом сообщает prostoway.

Для начала присыпьте загрязненное место содой, которая эффективно абсорбирует жир. Далее протрите ткань хозяйственным мылом, а затем тщательно прополощите в воде.

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Также можете насыпать на пятно небольшое количество крахмала. Накройте пятно чистой тканью и прогладьте теплым утюгом. Если успех не достигнут не сразу, процедуру следует повторить, используя свежий крахмал. В качестве альтернативы крахмалу можно использовать соль.

Для деликатных тканей используйте глицерин. Нанесите его на пятно, оставьте на 40 минут и смойте водой. В случае неудачи попытайтесь развести глицерин с нашатырным спиртом.

Напомним, мы уже писали, как вывести пятна от краски для волос из одежды.

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