Как отучить кота грызть комнатные растения: надежные лайфхаки

Что делать, чтобы кот не ел комнатные растения

Ваши любимые комнатные растения снова страдают острыми зубами вашего пушистого любимца? Не торопитесь расстраиваться! Существует несколько действенных способов отучить кота от вредной привычки лакомиться вазонами.

Об этом пишет zaxid.net. Помните, что отучить кота от вредной привычки можно только с помощью терпения, настойчивости и любви.

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Почему же кошки грызут комнатные растения?

Им нужна трава для выведения шерсти. Кошки, не получающие специальных средств для выведения шерсти, ищут альтернативные источники. И ваши зеленые друзья становятся первыми на очереди!

Кошки, не получающие специальных средств для выведения шерсти, ищут альтернативные источники. И ваши зеленые друзья становятся первыми на очереди! Им просто любопытно. Коты – исследователи по своей природе. И что может быть интереснее, чем исследовать новый "куст" на подоконнике?

Как отучить кота от этой вредной привычки?

1. Предложите альтернативу.

Кошачья трава. Купите или вырастите специальную траву для кошек. Она безопасна для животного и поможет ему вывести шерсть из желудка.

Купите или вырастите специальную траву для кошек. Она безопасна для животного и поможет ему вывести шерсть из желудка. Паста для выведения шерсти. Добавьте в рацион кота специальную пасту, которая поможет ему избавиться от шерсти естественным путем.

2. Сделайте вазоны непривлекательными.

Смажьте вазоны бальзамом с неприятным для кошек запахом. Например, с эфирными маслами цитрусовых.

Например, с эфирными маслами цитрусовых. Застелите полочки с вазонами фольгой. Кошки не любят шелест фольги, поэтому им будет неприятно подходить к горшкам.

3. Будьте терпеливы.

Не ругайте кота за то, что он грызет вазоны. Это может только усугубить ситуацию.

Упорно используйте выбранные вами методы, и со временем ваш кот отучится от вредной привычки.

4. Обратитесь к ветеринару.

Если ничего не помогает, возможно у кота проблемы со здоровьем, которые и провоцируют такое поведение.

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