Как "отведать" еду, вкус которой не нравился раньше: 7 советов от ученых

Ученые ответили как полюбить вкус еды, которая не нравилась раньше

Вечерний ужин с друзьями часто превращается в глобальную дипломатию вкуса, когда один из них заказывает пиццу с анчоусами и оливками, а вы уже испытываете неприязнь к этим ингредиентам. Вы выбираете гавайскую пиццу, или молчите и терпите? Это сцена, которая разворачивается каждый день во многих частях света. Возможно ли научить свои вкусовые рецепторы любить то, что вы раньше не терпели?

Вкус – это сложная система, которая помогает нам определять питательность продуктов и отвергать потенциально вредное. Пища состоит из различных соединений, включая белки, сахара, жиры и ароматы, которые рецепторы обнаруживают во рту и носу. Вкус формируется действием этих рецепторов, но также ароматов, текстур, внешнего вида и звуков, влияющих на пищевые предпочтения, пишет Sciense Alert.

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Различные факторы влияют на пищевые предпочтения, включая возраст, генетику и окружающую среду. Обнаружено, что пищевые предпочтения меняются с возрастом, и маленькие дети имеют естественное отличие к сладкому и соленому, но не любят горького. Согласно новым данным, бактерии в слюне также могут оказывать влияние на вкус пищи, регулируя выделение ароматов.

Генетика и среда определяют пищевые предпочтения, а исследования показывают, что эти предпочтения формируются в детстве через опыт и окружающую среду. Тренировка вкусовых рецепторов может быть трудной задачей, но возможной.

Для тех, кто хочет расширить свой вкус, есть некоторые стратегии. К примеру, важно попробовать новые продукты неоднократно в положительном контексте, совместно с любимыми продуктами или в приятном окружении. Также важно есть, когда вы голодны, чтобы увеличить готовность принимать новый вкус. Другие стратегии включают постепенное увеличение количества нового продукта в рационе и маскировку его вкуса с помощью других ингредиентов.

Вот несколько стратегий, которые могут помочь вам научиться наслаждаться продуктами, которые вы сейчас не употребляете:

Ешь и продолжай есть. Лишь небольшая порция нужна, чтобы со временем сформировать симпатию к определенному вкусу. Может потребоваться 10–15 попыток или больше, прежде чем вы сможете сказать, что еда вам "нравится". Маскируйте горечь, употребляя ее с другими продуктами или ингредиентами, содержащими соль или сахар. К примеру, вы можете соединить горькую рукоколу со сладкой заправкой для салата. Ешьте его неоднократно в положительном контексте. Это может означать поедание после занятий любимым видом спорта или с людьми, которые вам нравятся. Кроме того, вы можете есть его с продуктами, которые вам нравятся; если это определенный овощ, попробуйте соединить его с любимым белком. Ешьте, когда вы голодны. В голодном состоянии вы с большей готовностью примете вкус, который вам может не понравиться на сытый желудок. Напомните себе, почему вы хотите насладиться этой едой. Возможно, вы меняете свой рацион из-за состояния здоровья или из-за того, что вы переехали в другую страну и испытываете трудности с местной кухней. Ваш разум поможет мотивировать вас. Начните с молодого возраста (если это возможно). Детям легче научиться любить новую еду, поскольку их вкусы менее устоявшиеся. Помните: чем больше еды вы любите, тем легче вам будет научиться нравиться другим.

Обучение себя любить новые продукты – это процесс, и важно оставаться открытым для новых вкусовых впечатлений. Сбалансированное и разнообразное питание является ключом к крепкому здоровью, и важно преодолеть прихотливость в пище для обеспечения необходимого разнообразия в рационе.

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